САУ DITA, деталі, подробиці, сучасна артилерійська зброя для ЗСУ

Самохідна артилерійська установка DITA. Фото: офіційний сайт Excalibur Army

Нідерланди оголосили про купівлю для потреб Збройних сил України дев’яти самохідних артилерійських установок DITA виробництва Чехії. Чим відрізняються ці САУ від тієї техніки виробництва компанії Excalibur Army, які вже отримали ЗСУ раніше, — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

З Чехії через Нідерланди до України

Європейські партнери продовжують постачати сучасну зброю для української армії, спираючись на актуальні потреби ЗСУ у війні проти російського агресора. Так, міністерство оборони Нідерландів оголосило про придбання для Збройних сил України самохідних установок DITA.

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Ця техніка виробляється у Чехії, компанією Excalibur Army. Цю компанію, як і іншого чеського виробника зброї, фірму ERA, відвідав під час свого візиту до Чехії командувач збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм.

У Нідерландах підкреслили, що подальша підтримка України залишається для них найвищим пріоритетом. Тому ця країна замовила у чеського виробника дев’ять екземплярів самохідної артилерійської установки DITA, а крім того, Онно Айхельсхайм зацікавився іншими зразками військової техніки, яку виробляють дві відвідані ним чеські компанії.

Важливим політичним сигналом стали слова очільника нідерландської армії щодо необхідності допомагати Україні. "Якщо ми цього не зробимо, це завдасть шкоди й нашій власній безпеці", — підкреслив Айхельсхайм. Що ж за техніку придбали Нідерланди у чеських зброярів і чим вона допоможе Україні?

Новітня техніка для України

Українська армія уже має досвід використання чеської військової техніки. На початку поточного року Чехія передала Україні артилерійські системи Dana-M2 (їх тоді отримала Маріупольська бригада). Новини.LIVE тоді писали про те, що росіяни намагалися зірвати передачу ЗСУ цієї техніки безпідставними звинуваченнями на адресу ЗСУ, мовляв, українська армія обстріляла житлові квартали Бєлгорода чеськими снарядами Vampire.

ЗСУ тоді отримали самохідні артилерійські установки Dana. Тепер йдеться про гаубиці-самохідки DITA — які є, по суті, продовженням розробок компанії Excalibur Army у царині артилерійської техніки. Ці САУ були представлені на публіці зовсім нещодавно, у січні 2021 року.

Як і Dana, нові самохідні артустановки є похідними від класичних гаубиць, які будувалися з використанням технологій чеського ж автомобільного виробника Tatra. Та DITA має цілу низку відмінностей, які дозволяють говорити про крок уперед.

Автономність і швидкість САУ

По-перше, зазначимо головне й очевидне — калібр нових чеських гаубиць. Це натівський стандарт 155 міліметрів, тож проблем із поповненням боєприпасів для DITA не буде. Боєкомплект, до речі, складається із 40 снарядів, які поміщаються у спеціальний контейнер.

Найважливішою особливістю самохідної артилерійської установки виробництва компанії Excalibur Army є те, що вона працює абсолютно автоматизовано. Електронна система, встановлена на САУ DITA, дозволяє вести обстріл ворожих позицій без участі військових. Саме тому екіпаж цієї самохідної гаубиці складається лише з двох осіб — власне водія та командира. Снаряди ж подаються автоматично.

До речі, про саму гаубицю. Вона виготовляється у базовому комплектування з колісною тягою, та, оскільки сама по собі САУ, бойова її частина, є автономною – тож її за потреби можна переставити на гусеничне шасі. Хоча, звісно, швидкість руху на колесах є значно вищою: по трасах — до 90 км/год, на іншій місцевості — до 25 км/год.

Стріляє далі й частіше

Ключовий показник для артилерійської техніки — дальність і швидкість стрільби — у нової чеської самохідної артилерійської установки теж покращений порівняно з попередніми моделями САУ від Excalibur Army. Тут варто зазначити, що зараз у Європі взагалі маємо таку тенденцію, коли виробники зброї, проаналізувавши ситуацію на фронтах російсько-української війни, модернізують та вдосконалюють свою техніку, збільшуючи перш за все саме дальність. Новини.LIVE уже писали про новий німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLX, який почали розробляти невдовзі після того, як модифікація SLM відпрацювала певний час на фронтах російсько-української війни — і однією із новацій стала дальність стрільби.

Щось схоже відбувається і з чеською самохідною артилерійською установкою DITA. Якщо попередній зразок САУ від Excalibur Army стріляв на 20-25 кілометрів, то нова колісна гаубиця битиме уже на 39 кілометрів. Збільшилася і швидкість стрільби — якщо раніше було 4 постріли на хвилину (і 5 — за першу хвилину), то тепер показник зросте до 5 (6) пострілів відповідно.

Тож весь боєкомплект DITA, згідно із даними виробника, можна вистріляти за неповні вісім хвилин. І через 45 секунд після завершення бойового завдання — залишити позицію. Що практично унеможливлює ураження цієї самохідної установки (особливо, зважаючи на швидкість, яку колісне шосе від Tatra може розвивати по шосе).

До речі, автономність бойової установки означає ще і те, що вона здатна працювати навіть у разі ураження ходової частини. А також пульт управління гаубицею можна взагалі винести за межі кабіни. Як бачимо, ці переваги роблять чеську артилерійську зброю ще ефективнішою. Недаремно ж росіяни на початку січня 2024 року намагалися зірвати передачу попередньої версії САУ від Excalibur Army, Dana-M2, українській армії.