САУ DITA, детали, подробности, современное артиллерийское оружие для ВСУ

Самоходная артиллерийская установка DITA. Фото: официальный сайт Excalibur Army

Нидерланды объявили о покупке для нужд Вооруженных сил Украины девяти самоходных артиллерийских установок DITA производства Чехии. Чем отличаются эти САУ от техники производства компании Excalibur Army, которые уже получили ВСУ ранее — в сегодняшнем материале Новиини.LIVE.

Из Чехии через Нидерланды в Украину

Европейские партнеры продолжают поставлять современное оружие украинской армии, опираясь на актуальные потребности ВСУ в войне против российского агрессора. Так министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении для Вооруженных сил Украины самоходных установок DITA.

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Эта техника производится в Чехии, компания Excalibur Army. Эту компанию, как и другого чешского производителя оружия, фирму ERA, посетил во время своего визита в Чехию командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм.

В Нидерландах подчеркнули, что дальнейшая поддержка Украины остается для них самым высоким приоритетом. Поэтому эта страна заказала у чешского производителя девять экземпляров самоходной артиллерийской установки DITA, а кроме того Онно Айхельсхайм заинтересовался другими образцами военной техники, которую производят две посещенные им чешские компании.

Важным политическим сигналом стали слова главы нидерландской армии по поводу необходимости помогать Украине. "Если мы этого не сделаем, это нанесет ущерб и нашей собственной безопасности", — подчеркнул Айхельсхайм. Что за технику приобрели Нидерланды у чешских оружейников и чем она поможет Украине?

Новая техника для Украины

У украинской армии уже есть опыт использования чешской военной техники. В начале этого года Чехия передала Украине артиллерийские системы Dana-M2 (их тогда получила Мариупольская бригада). Новини.LIVE тогда писали о том, что россияне пытались сорвать передачу ВСУ этой техники безосновательными обвинениями в адрес ВСУ, мол, украинская армия обстреляла жилые кварталы Белгорода чешскими снарядами Vampire.

ВСУ тогда получили самоходные артиллерийские установки Dana. Теперь речь идет о гаубицах-самоходках DITA — по сути, продолжении разработок компании Excalibur Army в области артиллерийской техники. Эти САУ были представлены на публике совсем недавно, в январе 2021 года.

Как и Dana, новые самоходные артустановки производны от классических гаубиц, которые строились с использованием технологий чешского же автомобильного производителя Tatra. И DITA имеет целый ряд отличий, которые позволяют говорить о шаге вперед.

Автономность и скорость САУ

Во-первых, отметим главное и очевидное — калибр новых чешских гаубиц. Это натовский стандарт 155 миллиметров, так что проблем с пополнением боеприпасов для DITA не будет. Боекомплект состоит из 40 снарядов, которые помещаются в специальный контейнер.

Важнейшей особенностью самоходной артиллерийской установки компании Excalibur Army является то, что она работает абсолютно автоматизированно. Электронная система, установленная на САУ DITA, позволяет вести обстрел вражеских позиций без участия военных. Именно поэтому экипаж этой самоходной гаубицы состоит всего из двух человек — собственно водителя и командира. Снаряды подаются автоматически.

Кстати, о самой гаубице. Она производится в базовом комплектовании с колесной тягой, и, поскольку сама по себе САУ, ее боевая часть является автономной – поэтому ее, при необходимости, можно переставить на гусеничное шасси. Хотя, конечно, скорость движения на колесах значительно выше — по трассам до 90 км/ч, на другой местности — до 25 км/ч.

Стреляет дальше и чаще

Ключевой показатель для артиллерийской техники — дальность и скорость стрельбы — у новой чешской самоходной артиллерийской установки тоже улучшен по сравнению с предыдущими моделями САУ от Excalibur Army. Здесь стоит отметить, что сейчас в Европе вообще есть такая тенденция, когда производители оружия, проанализировав ситуацию на фронтах российско-украинской войны, модернизируют и совершенствуют свою технику, увеличивая прежде всего дальность. Новини.LIVE уже писали о новом немецком зенитном ракетном комплексе IRIS-T SLX, который начали разрабатываться вскоре после того, как модификация SLM отработала некоторое время на фронтах российско-украинской войны — и одной из новаций стала дальность стрельбы.

Нечто схожее происходит и с чешской самоходной артиллерийской установкой DITA. Если предыдущий образец САУ от Excalibur Army стрелял на 20-25 километров, новая колёсная гаубица будет бить уже на 39 километров. Увеличилась и скорость стрельбы — если раньше было 4 выстрела в минуту (и 5 — за первую минуту), то теперь показатель возрастет до 5 (6) выстрелов соответственно.

Поэтому весь боекомплект DITA, согласно данным производителя, может выстрелить за восемь минут. И через 45 секунд после завершения боевого задания — покинет позицию. Что практически делает невозможным поражение этой самоходной установки (особенно ввиду скорости, которую колесное шоссе от Tatra может развивать по шоссе).

Кстати, автономность боевой установки означает еще и то, что она способна работать даже при поражении ходовой части. А также пульт управления гаубицей можно вообще вынести за пределы кабины. Как видим, эти преимущества делают чешское артиллерийское оружие еще более эффективным. Недаром же россияне в начале января 2024 пытались сорвать передачу предыдущей версии САУ от Excalibur Army, Dana-M2, украинской армии.