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Атаки на нафтопереробні заводи РФ — скільки потужностей втратив ворог

14 березня 2024 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атаки на нафтопереробні заводи РФ — скільки потужностей втратив ворог
Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод, який атакували безпілотники СБУ, виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів. 

Потужність Новошахтинського НПЗ у Ростовській області складає 5,6 млн тонн на рік. А на заводі в Кстово Нижньогородської області пошкоджено установку АВТ-6, яка забезпечує понад 50% виробництва. 

Загалом, усі пошкоджені об'єкти  становлять близько 12% нафтопереробних потужностей. Крім того, підприємства постачали постачали російській армії велику кількість палива. 

"Напади підкреслюють, що вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька днів, натомість призводить до зростаючої незахищеності простих росіян, які живуть у прикордонних регіонах. Це різко контрастує із заявами Кремля про те, що Путін є гарантом оборони країни", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза.  Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС. 

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