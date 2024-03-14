Атаки на нафтопереробні заводи РФ — скільки потужностей втратив ворог

Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії. Фото: скриншот з відео

Нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Атака України на нафтопереробні заводи в РФ

Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод, який атакували безпілотники СБУ, виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Потужність Новошахтинського НПЗ у Ростовській області складає 5,6 млн тонн на рік. А на заводі в Кстово Нижньогородської області пошкоджено установку АВТ-6, яка забезпечує понад 50% виробництва.

Загалом, усі пошкоджені об'єкти становлять близько 12% нафтопереробних потужностей. Крім того, підприємства постачали постачали російській армії велику кількість палива.

"Напади підкреслюють, що вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька днів, натомість призводить до зростаючої незахищеності простих росіян, які живуть у прикордонних регіонах. Це різко контрастує із заявами Кремля про те, що Путін є гарантом оборони країни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік від Ростовської АЕС.