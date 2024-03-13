СБУ атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії

Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії. Фото: скриншот

Служба безпеки України у середу, 13 березня, атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи у Росії. Це сталося в Рязані, Кстово (Нижньогородська обл.) та Кірішах (Ленінградська обл.).

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел у СБУ.

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Атака на нафтопереробні заводи РФ

Джерела підтверджують, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу РФ. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", — додає джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. Зазначимо, що атаковані НПЗ входять у п'ятірку найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Нагадаємо, у російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти. Він розташований у Санкт-Петербурзі.

Також представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.