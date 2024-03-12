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У ГУР проаналізували вірогідність терактів у Росії

12 березня 2024 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР проаналізували вірогідність терактів у Росії
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Вірогідність терактів у Росії

Юсов зазначив, що за історію правління російського диктатора Володимира Путіна можна було побачити, як Кремль та спецслужби використовували різноманітні провокації та теракти проти власного мирного населення.

"Ми зі свого боку можемо сказати, що Україна воює з військовими загарбниками, а не з цивільними. Ті загрози, які є всередині Росії, ідуть насамперед від самої російської влади", — додав Юсов.

Нагадаємо, 12 березня на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Білгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають спеціальна визвольна операція.

Також Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.

росія
війна
розвідка
володимир путін
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