У ГУР проаналізували вірогідність терактів у Росії

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: "РБК-Україна"

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 12 березня.

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Вірогідність терактів у Росії

Юсов зазначив, що за історію правління російського диктатора Володимира Путіна можна було побачити, як Кремль та спецслужби використовували різноманітні провокації та теракти проти власного мирного населення.

"Ми зі свого боку можемо сказати, що Україна воює з військовими загарбниками, а не з цивільними. Ті загрози, які є всередині Росії, ідуть насамперед від самої російської влади", — додав Юсов.

Нагадаємо, 12 березня на територію прикордонних з Україною областей — Курської та Білгородської — на танках заїхали озброєні громадяни РФ. Розпочалися бойові дії, які росіяни називають спеціальна визвольна операція.

Також Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.