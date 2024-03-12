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Бойові дії в РФ — як російські добровольці пройшли кордон

12 березня 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бойові дії в РФ — як російські добровольці пройшли кордон
Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: t.me/legionoffreedom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські добровольці у вівторок, 12 березня, без перешкод перетнули кордон у Бєлгородську область, щоб провести спецоперацію. Деякі з них навіть взяли паспорти, щоб показати прикордонникам, однак вони одразу втекли зі своїх постів.

Про це розповів боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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За словами Барановського, добровольці сіли в бронетехніку та проїхали кордон. Він наголосив, що це внутрішньоросійська справа. 

"Громадяни Росії вирішили піти до себе додому і пішли. Але дійсно наразі продовжуються бойові дії на певній глибині в Курській і Білгородській області, але ситуація розвивається динамічно щопівгодини. Дуже рано робити висновки першого дня. Попереду багато цікавого", — додав він.

Нагадаємо, 12 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. В регіоні було чутно вибухи.

Бійці показали, як зайшли на територію Росії. Вони заявили, що несуть на свою землю свободу і справедливість. 

Військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.

Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. Кажуть, що усю ніч була ракетна небезпека, а від ранку "стоїть" громадський транспорт та навіть таксі. 

Також бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер російських військових. Військова техніка противника була в селищі Тьоткіно Курської області РФ.

Барановський розповів, де наразі триває спецоперація на території країни-агресора. За його словами, йдеться про Бєлгородську та Курські області.

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Бєлгородська область
Легіон "Свобода Росії"

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