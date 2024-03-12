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Бійці Сибірського батальйону та Свободи Росії показали, як зайшли на територію РФ

12 березня 2024 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці Сибірського батальйону та Свободи Росії показали, як зайшли на територію РФ
Бійці Сибірського батальйону. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію Росії у вівторок, 12 березня. Вони заявили, що несуть на свою землю свободу і справедливість. 

Відео Сибірський батальйон та "Свобода Росії" опублікували у Telegram.

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Бійці Сибірського батальйону зазначили, що нарешті вони опинилися вдома.

"Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ", — йдеться у повідомленні.

У мережі також показали, як легіон "Свобода Росії" потрапив на російську територію.

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. В регіоні було чутно вибухи.

Також військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня. 

росія
війна
росіяни
Бєлгородська область

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