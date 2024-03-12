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Бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ

12 марта 2024 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ
Бойцы Сибирского батальона. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы Сибирского батальона и "Свободы России" показали, как зашли на территорию России во вторник, 12 марта. Они заявили, что несут на своей земле свободу и справедливость.

Видео Сибирский батальон и "Свобода России" опубликовали в Telegram.

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Бойцы Сибирского батальона отметили, что наконец-то они оказались дома.

"Ранее мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ", — говорится в сообщении.

В сети также показали, как легион "Свобода России" попал на российскую территорию.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. В регионе были слышны взрывы.

Также военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

россия
война
россияне
Белгородская область

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