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У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії

12 березня 2024 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.

Про це Андрій Юсов сказав "24 каналу" у вівторок, 12 березня.

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Юсов зазначив, що добровольчі батальйони складаються з громадян Росії.

"Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої Росії", – заявив він.

Нагадаємо, 12 березня російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. В регіоні було чутно вибухи.

Також військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня. 

росія
війна
росіяни
ГУР
Легіон "Свобода Росії"
Андрій Юсов

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