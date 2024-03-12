В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал боевые действия на территории России. По его словам, это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов.

Об этом Андрей Юсов сказал "24 каналу" во вторник, 12 марта.

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Юсов отметил, что добровольческие батальоны состоят из граждан России.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", — заявил он.

Напомним, 12 марта российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. В регионе были слышны взрывы.

Также военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.