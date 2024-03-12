Боевые действия в РФ — как российские добровольцы прошли границу

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: t.me/legionoffreedom

Российские добровольцы во вторник, 12 марта, беспрепятственно пересекли границу в Белгородскую область, чтобы провести спецоперацию. Некоторые даже взяли паспорта, чтобы показать пограничникам, однако они сразу сбежали со своих постов.

Об этом рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью для Новини.LIVE.

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Пересечение российской границы

По словам Барановского, добровольцы сели в бронетехнику и проехали границу. Он подчеркнул, что это внутрироссийское дело.

"Граждане России решили пойти к себе домой и пошли. Но действительно сейчас продолжаются боевые действия на определенной глубине в Курской и Белгородской области, но ситуация развивается динамично каждые полчаса. Очень рано делать выводы первого дня. Впереди много интересного", — добавил он.

Напомним, 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. В регионе были слышны взрывы.

Бойцы показали, как зашли на территорию России. Они заявили, что несут на своей земле свободу и справедливость.

Военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал боевые действия на территории России. По его словам, это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов.

Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе. Говорят, всю ночь была ракетная опасность, а с утра "стоит" общественный транспорт и даже такси.

Также бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортера российских военных. Военная техника противника была в поселке Теткино Курской области РФ

Барановский рассказал, где сейчас идет спецоперация на территории страны-агрессора. По его словам, речь идет о Белгородской и Курской областях.