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Росіяни панікують через "жорсткі бої" на Бєлгородщині — перехоплена розмова

12 березня 2024 10:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни панікують через "жорсткі бої" на Бєлгородщині — перехоплена розмова
Добровольці "Свобода Росії". Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ЗМІ повідомляють, що наразі "Сибірський батальйон", а також російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" ведуть бойові дії у Бєлгородській області. Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. 

Про це написали у виданні РБК, посилаючись на свої джерела. 

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Зазначається, що російські добровольці ведуть бої у районі населеного пункту Грайворон.

Водночас, місцеві панікують через складну ситуацію у регіоні. Кажуть, що усю ніч була ракетна небезпека, а від ранку "стоїть" громадський транспорт та навіть таксі. 

"Та всю ніч ракетна небезпека. Громадський транспорт не ходить, таксі, все стоїть. У Бєлгороді теж. Мам, ти там нікуди не шарся, бо там хохли прорвалися. У Мокрій Орлівці, Горківському, Козинці там взагалі жорсткі бої йдуть", — сказав росіянин у перехопленій розмові. 

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії. 

війна
росіяни
окупанти
Бєлгородська область
війна в Україні
Легіон "Свобода Росії"
бій

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