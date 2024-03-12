Россияне паникуют из-за "жестких боев" на Белгородщине — перехваченный разговор

Добровольцы "Свобода России". Фото: из открытых источников

В СМИ сообщают, что "Сибирский батальон", а также российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" ведут боевые действия в Белгородской области. Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.

Об этом написали в издании РБК, ссылаясь на свои источники.

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Отмечается, что российские добровольцы ведут бои в районе населенного пункта Грайворон.

В то же время местные паникуют из-за сложной ситуации в регионе. Говорят, всю ночь была ракетная опасность, а с утра "стоит" общественный транспорт и даже такси.

"Да всю ночь ракетная опасность. Общественный транспорт не ходит, такси, все стоит. В Белгороде тоже. Мам, ты там никуда не шарься, потому что там хохлы прорвались. В Мокрой Орловке, Горьковском, Казенке там вообще жесткие бои идут", — сказал россиянин в перехваченном разговоре.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.