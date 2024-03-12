Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Бійці "Свободи Росії" знищили БТР окупантів у Курській області arrow

Бійці "Свободи Росії" знищили БТР окупантів у Курській області

12 березня 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці "Свободи Росії" знищили БТР окупантів у Курській області
БТР російських окупантів у Курській області. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер російських військових. Військова техніка противника була в селищі Тьоткіно Курської області РФ.

Відео опублікував легіон у Telegram у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Знищення техніки окупантів

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, почекають звільнення", — йдеться у повідомленні.

Бійці легіону "Свобода Росії" наголосили, що знищено БТР.

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії. 

Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. 

росія
росіяни
військова техніка
окупанти
Легіон "Свобода Росії"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство