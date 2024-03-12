Бійці "Свободи Росії" знищили БТР окупантів у Курській області

БТР російських окупантів у Курській області. Фото: скриншот

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер російських військових. Військова техніка противника була в селищі Тьоткіно Курської області РФ.

Відео опублікував легіон у Telegram у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Знищення техніки окупантів

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, почекають звільнення", — йдеться у повідомленні.

Бійці легіону "Свобода Росії" наголосили, що знищено БТР.

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

У ГУР прокоментували спецоперацію добровольчих батальйонів у Росії.

Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні.