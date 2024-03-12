Бойцы "Свободы России" уничтожили БТР оккупантов в Курской области
Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортер российских военных. Военная техника противника была в поселке Теткино Курской области РФ.
Видео опубликовал легион в Telegram во вторник, 12 марта.
Уничтожение техники оккупантов
"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", — говорится в сообщении.
Бойцы легиона "Свобода России" подчеркнули, что уничтожен БТР.
Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.
Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.
В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России.
Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.
Читайте Новини.LIVE!