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Бойцы "Свободы России" уничтожили БТР оккупантов в Курской области

12 марта 2024 11:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы "Свободы России" уничтожили БТР оккупантов в Курской области
БТР российских оккупантов в Курской области. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортер российских военных. Военная техника противника была в поселке Теткино Курской области РФ.

Видео опубликовал легион в Telegram во вторник, 12 марта.

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"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения", — говорится в сообщении.

Бойцы легиона "Свобода России" подчеркнули, что уничтожен БТР.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и Свободы России показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

В ГУР прокомментировали спецоперацию добровольческих батальонов в России. 

Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе.

россия
россияне
военная техника
оккупанты
Легіон "Свобода Росії"

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