У легіоні "Свобода Росії" розповіли, де саме триває спецоперація в РФ
Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, де наразі триває спецоперація на території країни-агресора. За його словами, йдеться про Бєлгородську та Курські області.
Про це Олексій Барановський сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.
Спецоперація в Росії
Барановський наголосив, що окупанти чекали російських добровольців найбільше у Бєлгородській області. За його словами, там дійсно стягнуті значні сили РФ, однак бійці знайшли зручні ділянки, через які можна поглибилися.
"А от Курська область гостей приймає вперше і власне, епіцентр подій на сьогодні там саме зараз. Ну, нічого, завжди щось буває вперше", — додав він.
Нагадаємо, 12 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон зайшли у Бєлгородську область. В регіоні було чутно вибухи.
Бійці показали, як зайшли на територію Росії. Вони заявили, що несуть на свою землю свободу і справедливість.
Військові російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. За словами добровольців, вони підуть на вибори президента, які, як відомо, відбудуться з 15 по 17 березня.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував бойові дії на території Росії. За його словами, це імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів.
Тим часом у перехоплених розмовах місцеві у паніці скаржаться на складну ситуацію в регіоні. Кажуть, що усю ніч була ракетна небезпека, а від ранку "стоїть" громадський транспорт та навіть таксі.
Також бійці легіону "Свобода Росії" знищили бронетранспортер російських військових. Військова техніка противника була в селищі Тьоткіно Курської області РФ.
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