В легионе "Свобода России" рассказали, где именно проходит спецоперация в РФ

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: t.me/legionoffreedom

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал, где сейчас проходит спецоперация на территории страны-агрессора. По его словам, речь идет о Белгородской и Курской областях.

Об этом Алексей Барановский сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Барановский подчеркнул, что оккупанты ждали российских добровольцев больше всего в Белгородской области. По его словам, там действительно стянуты значительные силы РФ, однако бойцы нашли удобные участки, через которые можно углубиться.

"А вот Курская область гостей принимает впервые и собственно, эпицентр событий на сегодняшний день там именно сейчас. Ну, ничего, всегда что-то бывает впервые", — добавил он.

Напомним, 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон вошли в Белгородскую область. В регионе были слышны взрывы.

Бойцы показали, как зашли на территорию России. Они заявили, что несут на своей земле свободу и справедливость.

Военные российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. По словам добровольцев, они пойдут на выборы президента, которые, как известно, пройдут с 15 по 17 марта.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал боевые действия на территории России. По его словам, это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов.

Между тем, в перехваченных разговорах местные в панике жалуются на сложную ситуацию в регионе. Говорят, всю ночь была ракетная опасность, а с утра "стоит" общественный транспорт и даже такси.

Также бойцы легиона "Свобода России" уничтожили бронетранспортера российских военных. Военная техника противника была в поселке Теткино Курской области РФ.