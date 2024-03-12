В ГУР проанализировали вероятность терактов в России

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: "РБК-Украина"

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов проанализировал вероятность терактов в России. По его словам, это один из сценариев, лежащий в Кремле на столе.

Об этом Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона во вторник, 12 марта.

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Вероятность терактов в России

Юсов отметил, что в истории правления российского диктатора Владимира Путина можно было увидеть, как Кремль и спецслужбы использовали различные провокации и теракты против собственного мирного населения.

"Мы со своей стороны можем сказать, что Украина воюет с военными захватчиками, а не с гражданскими. Те угрозы, которые есть внутри России, идут прежде всего от самой российской власти", — добавил Юсов.

Напомним, 12 марта на территорию приграничных с Украиной областей — Курской и Белгородской — на танках въехали вооруженные граждане РФ. Начались боевые действия, которые россияне называют специальной освободительной операцией.

Также Юсов прокомментировал боевые действия на территории России. По его словам, это вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов.