СБУ атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России
Служба безопасности Украины в среду, 13 марта, атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода в России. Это произошло в Рязани, Кстово (Нижнегородская обл.) и Киришах (Ленинградская обл.).
Об этом Новини.LIVE узнали от источников в СБУ.
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Атака на нефтеперерабатывающие заводы РФ
Источники подтверждают, что эти атаки — продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, ранее начатым Службой безопасности.
"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", — добавляет источник.
Судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Отметим, что атакуемые НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов в РФ.
Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.
Напомним, в российском аэропорту Пулково вводили запрет на полеты. Он расположен в Санкт-Петербурге.
Также представитель Главного управления разведки Андрей Юсов проанализировал вероятность терактов в России. По его словам, это один из сценариев, лежащий в Кремле на столе.
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