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Атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ — сколько мощностей потерял враг

14 марта 2024 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ — сколько мощностей потерял враг
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе России. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что атакованный беспилотниками СБУ Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.

Мощность Новошахтинского НПЗ в Ростовской области составляет 5,6 млн. тонн в год. А на заводе в Кстово Нижегородской области повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает более 50% производства.

В общей сложности все поврежденные объекты составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, предприятия поставляли поставлявшим русской армии большое количество топлива.

"Нападения подчеркивают, что вторжение в Украину, которое должно было длиться несколько дней, приводит к растущей незащищенности простых россиян, живущих в приграничных регионах. Это резко контрастирует с заявлениями Кремля о том, что Путин является гарантом обороны страны", — говорится в сообщении. 

Напомним, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.

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