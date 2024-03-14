Атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ — сколько мощностей потерял враг
Недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Атака Украины на нефтеперерабатывающие заводы в РФ
Отмечается, что атакованный беспилотниками СБУ Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.
Мощность Новошахтинского НПЗ в Ростовской области составляет 5,6 млн. тонн в год. А на заводе в Кстово Нижегородской области повреждена установка АВТ-6, которая обеспечивает более 50% производства.
В общей сложности все поврежденные объекты составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, предприятия поставляли поставлявшим русской армии большое количество топлива.
"Нападения подчеркивают, что вторжение в Украину, которое должно было длиться несколько дней, приводит к растущей незащищенности простых россиян, живущих в приграничных регионах. Это резко контрастирует с заявлениями Кремля о том, что Путин является гарантом обороны страны", — говорится в сообщении.
Напомним, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске в Ростовской области прогремели взрывы неподалеку от Ростовской АЭС.
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