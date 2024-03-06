"Азов" досі не отримує західну техніку — Федосюк розповіла деталі
"Азов" ще з 2015 року не може отримувати ту техніку, яку отримують інші бійці. Усе через американський законопроєкт про асигнування, до якого внесено батальйон "Азов".
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".
Чому "Азов" не отримує західну військову допомогу
Бригада спеціального призначення "Азов" досі не отримує західне забезпечення, як його отримують інші. Ще з 2015 року діє документ із США, який не дозволяє "Азову" отримувати західну військову підтримку.
"Він називається Appropriation Bill (законопроєкт про асигнування), туди у 2015 році внесли Azov Battalion (батальйон "Азов"). Щорічно за нього відбувається голосування. На жаль, на той момент держава на захист не стала. А сьогодні дуже складно викреслити його звідти", — розповіла Юлія Федосюк.
Однак Асоціація сімей захисників "Азовсталі" з іншими активістами та за співпраці з МЗС України працюють над цим.
"А поки так, на жаль, часто наші бійці не можуть отримувати те, на що заслуговують. І це дуже дивно. Ми воюємо українською зброєю або яку нам купили. Умовного "леопарда", "бредлі" чи "хаймарса" в "Азову" немає", — повідомила заступниця голови Асоціації.
І це при тому, що наразі "Азов" воює на одній з найгарячіших ділянок фронту — на Донеччині.
Нагадаємо, українські військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали, як ліквідовують російських окупантів під Кремінною за допомогою FPV-дронів.
Полк "Азов" зараз шукає спеціалістів до своїх лав. Серед них танкісти з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.
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