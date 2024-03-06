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"Азов" досі не отримує західну техніку — Федосюк розповіла деталі

6 березня 2024 05:00
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
"Азов" досі не отримує західну техніку — Федосюк розповіла деталі
Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі". Фото: wikipedia
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

"Азов" ще з 2015 року не може отримувати ту техніку, яку отримують інші бійці. Усе через американський законопроєкт про асигнування, до якого внесено батальйон "Азов".

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла Юлія Федосюк, заступниця голови Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

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Чому "Азов" не отримує західну військову допомогу

Бригада спеціального призначення "Азов" досі не отримує західне забезпечення, як його отримують інші. Ще з 2015 року діє документ із США, який не дозволяє "Азову" отримувати західну військову підтримку.

"Він називається Appropriation Bill (законопроєкт про асигнування), туди у 2015 році внесли Azov Battalion (батальйон "Азов"). Щорічно за нього відбувається голосування. На жаль, на той момент держава на захист не стала. А сьогодні дуже складно викреслити його звідти", — розповіла Юлія Федосюк. 

Однак Асоціація сімей захисників "Азовсталі" з іншими активістами та за співпраці з МЗС України працюють над цим.

"А поки так, на жаль, часто наші бійці не можуть отримувати те, на що заслуговують. І це дуже дивно. Ми воюємо українською зброєю або яку нам купили. Умовного "леопарда", "бредлі" чи "хаймарса" в "Азову" немає", — повідомила заступниця голови Асоціації. 

І це при тому, що наразі "Азов" воює на одній з найгарячіших ділянок фронту — на Донеччині. 

Нагадаємо, українські військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали, як ліквідовують російських окупантів під Кремінною за допомогою FPV-дронів.

Полк "Азов" зараз шукає спеціалістів до своїх лав. Серед них танкісти з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

ЗСУ
військова допомога
військова техніка
військові
полк "Азов"

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