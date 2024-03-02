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Дрони ліквідують особовий склад окупантів — Азов показав роботу під Кремінною

2 березня 2024 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дрони ліквідують особовий склад окупантів — Азов показав роботу під Кремінною
Російський окупант втікає від українського дрона. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали, як ліквідовують російських окупантів під Кремінною. Для цього вони використовують FPV-дрони.

Відео успішної роботи дронів бригада опублікувала у Telegram у суботу, 2 березня.

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Допис "Азову". Фото: скриншот

Успішна робота українських FPV-дронів

"FPV-дрони роти ударних БпАК 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ переслідують і ліквідують особовий склад окупантів під Кремінною", — йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що всі спроби ворожих цілей ухилитись або втекти від роботи РУБпАК виявились марними.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.

війна
ЗСУ
українці
Україна
окупанти
полк "Азов"
дрони

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