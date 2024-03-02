Дрони ліквідують особовий склад окупантів — Азов показав роботу під Кремінною

Російський окупант втікає від українського дрона. Фото: скриншот з відео

Українські військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали, як ліквідовують російських окупантів під Кремінною. Для цього вони використовують FPV-дрони.

Відео успішної роботи дронів бригада опублікувала у Telegram у суботу, 2 березня.

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Допис "Азову". Фото: скриншот

Успішна робота українських FPV-дронів

"FPV-дрони роти ударних БпАК 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ переслідують і ліквідують особовий склад окупантів під Кремінною", — йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що всі спроби ворожих цілей ухилитись або втекти від роботи РУБпАК виявились марними.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Також Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.