Дрони ліквідують особовий склад окупантів — Азов показав роботу під Кремінною
Українські військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії показали, як ліквідовують російських окупантів під Кремінною. Для цього вони використовують FPV-дрони.
Відео успішної роботи дронів бригада опублікувала у Telegram у суботу, 2 березня.
Успішна робота українських FPV-дронів
"FPV-дрони роти ударних БпАК 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ переслідують і ліквідують особовий склад окупантів під Кремінною", — йдеться у повідомленні.
У бригаді наголосили, що всі спроби ворожих цілей ухилитись або втекти від роботи РУБпАК виявились марними.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".
Також Збройні сили України почали використовувати проти окупантів наземні роботизовані системи. Ці дрони створені на українських виробництвах.
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