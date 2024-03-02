Сили ППО України збили ще один винищувач Су-34

Винищувач-бомбардувальник Су-34. Фото ілюстративне: Defence Express

У ніч на 2 березня сили Протиповітряної оборони України збили російський винищувач Су-34. Окрім того, було ліквідовано 14 "шахедів".

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей.

Також він застосував 17 ударних безпілотників типу "Shahed".

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей", — говориться у звіті ППО.

Військові зазначили, що внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

Окрім того, у п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку було знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по позиціях українських воїнів керованими авіабомбами.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники атакували Одесу вісьмома ворожими безпілотниками в суботу, 2 березня. Сили протиповітряної оборони знищили сім із них.

У ніч на п'ятницю, 1 березня, російські загарбники атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з території окупованої Донеччини і Бєлгородської області. Також вони застосували чотири ударні дрони типу Shahed.