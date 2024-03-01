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В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі

1 березня 2024 09:54
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Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей знищили цієї ночі
Збройні сили України збивають ударні дрони. Фото ілюстративне: НГУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У ніч на п'ятницю, 1 березня, російські загарбники атакували Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з  території окупованої Донеччини і Бєлгородської області. Також вони застосували чотири ударні дрони типу Shahed.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

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Повідомлення Повітряних сил. Фото: скриншот

Для удару по Україні окупанти використали п'ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири ударні БпЛА типу Shahed.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", — говориться у повідомлені.

Цієї ночі в східних областях України лунала повітряна тривога. В небезпеці перебували  Сумська, Полтавська, Донецька та інші області через загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Російська армія атакувала Херсонський район Херсонської області у четвер, 29 лютого. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 35-річний чоловік.

війна
Україна
ППО
дрон Шахід-136
ракети
дрони

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