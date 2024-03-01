Повітряна тривога зараз 1 березня — про яку небезпеку попереждають ПС

Повітряна тривога поглинає Україну — про яку загрозу попереджають Повітряні сили
1 березня 2024 00:49
оновлено: 00:59
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня охопила східні регіоні. В небезпеці Сумська, Полтавська, Донецька та інші області через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня
Українські захисники попереджають українців зі східних та північно-східних регіонів про активність тактичної авіації росіян.
Також спостерігається ракетна небезпека в Харківській області.
Наразі повітряна тривога в Україні охопила такі області:
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Донецьку.
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