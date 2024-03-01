Повітряна тривога зараз 1 березня — про яку небезпеку попереждають ПС

Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня охопила східні регіоні. В небезпеці Сумська, Полтавська, Донецька та інші області через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня

Українські захисники попереджають українців зі східних та північно-східних регіонів про активність тактичної авіації росіян.

Також спостерігається ракетна небезпека в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила такі області:

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Донецьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...