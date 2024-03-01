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Повітряна тривога поглинає Україну — про яку загрозу попереджають Повітряні сили

1 березня 2024 00:49
оновлено: 00:59
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 1 березня — про яку небезпеку попереждають ПС
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня охопила східні регіоні. В небезпеці Сумська, Полтавська, Донецька та інші області через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога в Україні зараз 1 березня

Українські захисники попереджають українців зі східних та північно-східних регіонів про активність тактичної авіації росіян.

Також спостерігається ракетна небезпека в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила такі області:

  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Донецьку. 
Мапа повітряної тривоги в Україні 1 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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