Воздушная тревога сейчас 1 марта – о какой опасности предупреждают ПС

Воздушная тревога поглощает Украину – о какой угрозе предупреждают Воздушные силы
1 марта 2024 00:49
обновлено: 00:59
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины
Воздушная тревога в Украине сейчас 1 марта охватила восточные регионы. В опасности Сумская, Полтавская, Донецкая и другие области из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Наблюдается активность вражеской тактической авиации.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
Воздушная тревога в Украине сейчас 1 марта
Украинские защитники предупреждают украинцев из восточных и северо-восточных регионов об активности тактической авиации россиян.
Также наблюдается ракетная опасность Харьковской области.
В настоящее время воздушная тревога в Украине охватила следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!