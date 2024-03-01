Воздушная тревога сейчас 1 марта – о какой опасности предупреждают ПС

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине сейчас 1 марта охватила восточные регионы. В опасности Сумская, Полтавская, Донецкая и другие области из-за угрозы применения авиационных средств поражения. Наблюдается активность вражеской тактической авиации.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога в Украине сейчас 1 марта

Украинские защитники предупреждают украинцев из восточных и северо-восточных регионов об активности тактической авиации россиян.

Также наблюдается ракетная опасность Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога в Украине охватила следующие области:

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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