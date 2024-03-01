В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

Вооруженные силы Украины сбивают ударные дроны. Фото иллюстративное: НГУ

В ночь на пятницу, 1 марта, российские захватчики атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса и Белгородской области. Также они применили четыре ударных дрона типа Shahed.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Читайте также:

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Для удара по Украине оккупанты использовали пять зенитных управляемых ракет С-300 и четыре ударных БпЛА типа Shahed.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Этой ночью в восточных областях Украины звучала воздушная тревога. В опасности находились Сумская, Полтавская, Донецкая и другие области из-за угрозы применения авиационных средств поражения.

Российская армия атаковала Херсонский район Херсонской области в четверг, 29 февраля. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина.