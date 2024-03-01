В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью
В ночь на пятницу, 1 марта, российские захватчики атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса и Белгородской области. Также они применили четыре ударных дрона типа Shahed.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Для удара по Украине оккупанты использовали пять зенитных управляемых ракет С-300 и четыре ударных БпЛА типа Shahed.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.
Этой ночью в восточных областях Украины звучала воздушная тревога. В опасности находились Сумская, Полтавская, Донецкая и другие области из-за угрозы применения авиационных средств поражения.
Российская армия атаковала Херсонский район Херсонской области в четверг, 29 февраля. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина.
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