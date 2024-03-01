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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

1 марта 2024 09:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью
Вооруженные силы Украины сбивают ударные дроны. Фото иллюстративное: НГУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на пятницу, 1 марта, российские захватчики атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса и Белгородской области. Также они применили четыре ударных дрона типа Shahed.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

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Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Для удара по Украине оккупанты использовали пять зенитных управляемых ракет С-300 и четыре ударных БпЛА типа Shahed.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Этой ночью в восточных областях Украины звучала воздушная тревога. В опасности находились Сумская, Полтавская, Донецкая и другие области из-за угрозы применения авиационных средств поражения.

Российская армия атаковала Херсонский район Херсонской области в четверг, 29 февраля. В результате вражеского обстрела погиб 35-летний мужчина.

война
Украина
ПВО
дрон Шахид-136
ракеты
дроны

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