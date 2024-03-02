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Силы ПВО Украины сбили еще один истребитель Су-34

2 марта 2024 08:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Силы ПВО Украины сбили еще один истребитель Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото иллюстративное: Defence Express
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет Воздушных сил. Фото: скриншот

Силы ПВО сбили очередной истребитель

В ночь на 2 марта 2024 года противник атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с ВОТ Херсонской и Донецкой областей.

Также он применил 17 ударных беспилотников типа Shahed.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей", — говорится в отчете ПВО.

Военные отметили, что в результате попадания и падения обломков на Одесчине и Харьковщине есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в пятницу, 1 марта, около 09.00 на восточном направлении был уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся нанести удар по позициям украинских воинов управляемыми авиабомбами.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики атаковали Одессу восемью вражескими беспилотниками в субботу, 2 марта. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь из них.

В ночь на пятницу, 1 марта, российские захватчики атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории оккупированного Донбасса и Белгородской области. Также они применили четыре ударных дрона типа Shahed.

ВСУ
Украина
ПВО
дрон Шахид-136
истребитель
війна

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