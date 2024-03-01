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ЗСУ завдали удару по ворожому комплексу "Панцир-С1" на території РФ

1 березня 2024 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ завдали удару по ворожому комплексу "Панцир-С1" на території РФ
"Панцир-С1". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові здійснили успішну атаку на зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Його росіяни розмістили поблизу населеного пункту Головчіно Бєлгородської області Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ГУР у п'ятницю, 1 березня.

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Знищено ворожий ракетно-зенітний комплекс "Панцир-С1"

29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження українськими воїнами було пошкоджено російський  ракетно-гарматний  комплекс "Панцир-С1".

ісля влучання ЗРПК було виведено з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати, поранення зазнали двоє російських окупантів", — повідомили розвідники.

У розвідці розповіли, що "Панцир-С1" призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Його вартість становить близько 15 млн дол.

Відомо, що російський насалений пункт Головчине розташовується на відстані близько 10 км від кордону з Україною.

гур
Населений пункт Головчіно. Фото: Google Maps

Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Головне управління розвідки не припиняє проводити спеціальні операції проти загарбників. Деякі з них змінили перебіг війни. 

ГУР підтвердило, що Росія використовує системи супутникового зв'язку Starlink на фронті. Аналіз аудіоперехоплення показує, що інтернет-доступ було організовано за допомогою встановлення терміналів Starlink.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
ГУР
Росія

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