ЗСУ завдали удару по ворожому комплексу "Панцир-С1" на території РФ
Українські військові здійснили успішну атаку на зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Його росіяни розмістили поблизу населеного пункту Головчіно Бєлгородської області Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба ГУР у п'ятницю, 1 березня.
Знищено ворожий ракетно-зенітний комплекс "Панцир-С1"
29 лютого 2024 року внаслідок успішного вогневого ураження українськими воїнами було пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
"Після влучання ЗРПК було виведено з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати, поранення зазнали двоє російських окупантів", — повідомили розвідники.
У розвідці розповіли, що "Панцир-С1" призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Його вартість становить близько 15 млн дол.
Відомо, що російський насалений пункт Головчине розташовується на відстані близько 10 км від кордону з Україною.
Раніше ми повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Головне управління розвідки не припиняє проводити спеціальні операції проти загарбників. Деякі з них змінили перебіг війни.
ГУР підтвердило, що Росія використовує системи супутникового зв'язку Starlink на фронті. Аналіз аудіоперехоплення показує, що інтернет-доступ було організовано за допомогою встановлення терміналів Starlink.
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