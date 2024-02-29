Ювелірна робота — у СБУ показали знищення російської техніки FPV-дронами

Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот

Спецпідрозділи Служби безпеки України успішно провели низку точних операцій. Вони завдавали ударів по російських силах та їхній військовій техніці з використанням FPV-дронів, обладнаних тепловізорами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 28 лютого.

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За період менш ніж місяць були досягнуті такі результати:

20 танків було знищено;

46 бойових броньованих машин було виведено з ладу;

47 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню були розгромлені;

три зенітно-ракетні комплекси були знищені;

16 об'єктів радіоелектронної боротьби та розвідки було знищено;

265 одиниць військового транспорту та 2 човни були виведені з ладу;

Система відеоспостереження "Муром-М" була знищена;

119 вогневих позицій та укріплень противника було ліквідовано;

шість складів з боєприпасами та один склад пально-мастильних матеріалів було знищено.

Також спецпідрозділ СБУ ліквідував 431 окупант.

Нагадаємо, бійці прикордонної служби регулярно ліквідують позиції російських загарбників. Нещодавно військові вдарили по укритті з окупантами ударними дронами.

Раніше прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.

Тим часом бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.