Ювелірна робота — у СБУ показали знищення російської техніки FPV-дронами
Спецпідрозділи Служби безпеки України успішно провели низку точних операцій. Вони завдавали ударів по російських силах та їхній військовій техніці з використанням FPV-дронів, обладнаних тепловізорами.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 28 лютого.
Ліквідація російської військової техніки
За період менш ніж місяць були досягнуті такі результати:
- 20 танків було знищено;
- 46 бойових броньованих машин було виведено з ладу;
- 47 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню були розгромлені;
- три зенітно-ракетні комплекси були знищені;
- 16 об'єктів радіоелектронної боротьби та розвідки було знищено;
- 265 одиниць військового транспорту та 2 човни були виведені з ладу;
- Система відеоспостереження "Муром-М" була знищена;
- 119 вогневих позицій та укріплень противника було ліквідовано;
- шість складів з боєприпасами та один склад пально-мастильних матеріалів було знищено.
Також спецпідрозділ СБУ ліквідував 431 окупант.
Нагадаємо, бійці прикордонної служби регулярно ліквідують позиції російських загарбників. Нещодавно військові вдарили по укритті з окупантами ударними дронами.
Раніше прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.
Тим часом бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.
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