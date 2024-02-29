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Ювелірна робота — у СБУ показали знищення російської техніки FPV-дронами

29 лютого 2024 08:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ювелірна робота — у СБУ показали знищення російської техніки FPV-дронами
Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спецпідрозділи Служби безпеки України успішно провели низку точних операцій. Вони завдавали ударів по російських силах та їхній військовій техніці з використанням FPV-дронів, обладнаних тепловізорами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 28 лютого.

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За період менш ніж місяць були досягнуті такі результати:

  • 20 танків було знищено;
  • 46 бойових броньованих машин було виведено з ладу;
  • 47 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню були розгромлені;
  • три зенітно-ракетні комплекси були знищені;
  • 16 об'єктів радіоелектронної боротьби та розвідки було знищено;
  • 265 одиниць військового транспорту та 2 човни були виведені з ладу;
  • Система відеоспостереження "Муром-М" була знищена;
  • 119 вогневих позицій та укріплень противника було ліквідовано;
  • шість складів з боєприпасами та один склад пально-мастильних матеріалів було знищено.

Також спецпідрозділ СБУ ліквідував 431 окупант.

Нагадаємо, бійці прикордонної служби регулярно ліквідують позиції російських загарбників. Нещодавно військові вдарили по укритті з окупантами ударними дронами.

Раніше прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.

Тим часом бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.

СБУ
російські війська
відео
окупанти
дрони
ліквідація
війна в Україні
Росія

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