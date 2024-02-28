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Украинские военные показали, как оккупант сдался в плен

28 февраля 2024 19:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные показали, как оккупант сдался в плен
Российский оккупант, сдавшийся в плен коптеру. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные десятой отдельной горно-штурмовой бригады — тактического формирования Сухопутных войск ВСУ оперативного командования "Запад" показали, как российский оккупант сдался в плен коптеру. Они сбросили захватчику записку с надписью: "Хочешь жить — иди за птичкой".

Видео опубликовала бригада Telegram в среду, 28 февраля.

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Оккупант сдался в плен коптеру

Украинские военные отмечают, что россияне боятся и хотят жить.

"Еще один россиянин сдался в плен коптеру, он понимает что это не его война. Украина вернет все территории", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады догнали оккупантов и точным ударом уничтожили личный состав и технику. Такую боевую задачу украинские военные выполняли вблизи Авдеевки, где вынуждены работать под сильными обстрелами врага.

Также за последние 24 часа произошло 102 боевых столкновений между украинскими военными и российскими захватчиками. Авиация Сил обороны нанесла удары по 15 местам скопления вражеских сил, а Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных дрона.

война
ВСУ
россияне
Украина
оккупанты
дроны

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