Понад 100 бойових зіткнень за добу — Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

За останні 24 години сталося 102 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 місцях скупчення ворожих сил, а Повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і чотири розвідувальні дрони.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у середу, 28 лютого.

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Ракетні війська України вразили чотири місця скупчення особового складу, озброєнь та військової техніки противника, дві артилерійські гармати, один засіб протиповітряної оборони та дві станції радіолокацій.

Протягом дня сталося 102 бойових дій. Противник випустив вісім ракет і здійснив 75 авіаударів, а також здійснив 141 артобстріл із реактивних систем залпового вогню за позиціями українських сил та цивільних населених пунктів.

Найгарячіші точки на фронті

На Лиманському напрямку військові відбили 11 атак супротивника в районі населених пунктів Терни та Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку оборонні сили успішно протистояли 11 атакам ворога в районах Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 25 атак противника в районах Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське в Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку оборонні сили продовжують протистояти ворожим спробам прорвати оборону в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на захід від Побєди в Донецькій області, де противник здійснив 29 спроб атаки, а також успішно відбили додаткові чотири атаки в районах південніше Вугледара, Старомайорського

На Оріхівському напрямку оборонні сили впоралися із 8 атаками ворога в районах населених пунктів Малинівка та Роботино Запорізької області.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 28 лютого

Орієнтовно з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2024 року росіяни зазнали таких втрат:

особового складу — близько 412610 (+1060) осіб;

танків — 6570 (+14) одиниць;

бойових броньованих машин — 12508 (+14) одиниць;

артилерійських систем — 1029 (+20) одиниць;

РСЗВ — 1000 (+0) одиниць;

засоби ППО — 688 (+2) одиниць;

літаків — 342 (+2) одиниці;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7753 (+24);

крилаті ракети — 1912 (+0);

кораблі/катери — 25 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13112 (+47) одиниць;

спеціальна техніка — 1594 (+6).

Втрати окупантів на 28 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють настання поблизу Авдіївки, щоб позбавити відпочинку українських військових і перешкодити їм створити оборонні рубежі.

Раніше ЗСУ через зростання інтенсивності російських штурмів провели тактичний відступ від сіл Північне та Степове неподалік Авдіївки Донецької області.