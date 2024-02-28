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Более 100 боевых столкновений за сутки — Генштаб назвал самые горячие точки на фронте

28 февраля 2024 08:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Более 100 боевых столкновений за сутки — Генштаб назвал самые горячие точки на фронте
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние 24 часа произошло 102 боевых столкновения между украинскими военными и российскими захватчиками. Авиация Сил обороны нанесла удары по 15 местам скопления вражеских сил, а Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных дрона.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в среду, 28 февраля.

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Боевые столкновения за сутки

Ракетные войска Украины поразили четыре места скопления личного состава, вооружений и военной техники противника, два артиллерийских орудия, одно средство противовоздушной обороны и две радиолокационные станции.

В течение дня произошло 102 боевых столкновения. Противник выпустил восемь ракет и совершил 75 авиаударов, а также осуществил 141 артобстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и гражданским населенным пунктам.

Самые горячие точки на фронте

На Лиманском направлении военные отбили 11 атак противника в районе населенных пунктов Терны и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оборонительные силы успешно противостояли 11 атакам врага в районах Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отразили 25 атак противника в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Новопавловском направлении оборонные силы продолжают противостоять вражеским попыткам прорвать оборону в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы в Донецкой области, где противник предпринял 29 попыток атаки, а также успешно отразили дополнительные четыре атаки в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного в Донецкой области.

На Ореховском направлении оборонительные силы справились с 8 атаками врага в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области.

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 28 февраля

Ориентировочно с 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2024 года россияне понесли следующие потери:

  • личного состава — около 412610 (+1060) человек;
  • танков — 6570 (+14) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12508 (+14) единиц;
  • артиллерийских систем — 1029 (+20) единиц;
  • РСЗО — 1000 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 688 (+2) единиц;
  • самолетов — 342 (+2) единицы;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7753 (+24) единицы;
  • крылатых ракет — 1912 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;
  • подлодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13112 (+47) единиц;
  • специальной техники — 1594 (+6) единицы.
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Потери оккупантов на 28 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские захватчики не прекращают наступлений вблизи Авдеевки, чтобы лишить отдыха украинских военных и помешать им создать оборонительные рубежи. 

Ранее ВСУ из-за роста интенсивности российских штурмов провели тактическое отступление от сел Северное и Степное недалеко от Авдеевки Донецкой области.

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