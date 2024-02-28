Оккупанты не прекращают наступление вокруг Авдеевки — в ISW объяснили сложную ситуацию

Разрушена Авдеевка. Фото: Reuters

Российские захватчики не прекращают наступлений вблизи Авдеевки, чтобы лишить отдыха украинских военных и помешать им создать оборонительные рубежи. Сейчас оккупанты больше всего сосредотачивают свои атаки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького.

Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики говорят, что российские войска сохраняют относительно высокий темп наступательных операций вблизи Авдеевки, чтобы помешать украинским силам стать более сплоченными и воспрепятствовать созданию оборонных рубежей.

Представитель Таврической группировки войск Украины Дмитрий Лиховой 27 февраля заявил, что российские войска недавно увеличили численность своих ударных групп на Таврическом направлении с небольших групп размером до взводов и даже роты.

В настоящее время российские войска сосредоточивают наступление к западу от Авдеевки в направлении Бердичева, Орловки и Тоненького, где украинские войска заняли непосредственные оборонительные позиции, чтобы прикрыть свой уход из города и воспринимать наступательные операции России. Однако украинские войска стабилизировали свою оборону на линии Тоненько — Орловка — Бердичев.

"Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки", — считают аналитики.

В ISW говорят, что российские войска могут захватить населенные пункты непосредственно западнее и северо-западнее Авдеевки в ближайшие недели, но местность и водные объекты дальше к западу от Авдеевки, вероятно, замедлят и без того относительно медленное движение продвижения вражеской армии.

"Этот сложный рельеф, вероятно, ограничит дальнейшие тактические достижения России и позволит украинским силам создать подготовленные оборонительные позиции, что, вероятно, приведет к конечной кульминации нынешних наступательных усилий России в этом районе, по крайней мере, до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", — подытожили в Институте изучения войны.

Отступление ВСУ от Авдеевки — последние новости

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Уже 26 февраля украинские защитники отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичев, однако ВСУ отразили штурмы врага.

В то же время Вооруженные силы Украины из-за роста интенсивности российских штурмов также провели тактическое отступление от сел Северное и Степное неподалеку от Авдеевки.

Военные Третьей штурмовой бригады говорят, что город и окрестные села находятся под постоянными штурмами и обстрелами, но, несмотря на это, бойцы тоже проводят контрнаступательные действия.

А в самой оккупированной Авдеевке россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" города.