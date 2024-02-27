Наступ РФ триває — ЗСУ відійшли ще від двох сіл поблизу Авдіївки

Бійці ЗСУ виходять з Авдіївки. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

Військовослужбовці Збройних сил України через зростання інтенсивності російських штурмів провели тактичний відступ від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону у вівторок, 27 лютого.

ЗСУ відійшли ще від двох сіл на Донеччині

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове", — сказав він.

Лиховій зауважив, що у цих селах на двох до війни разом проживало до 100 мешканців. При цьому запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора і вночі, внаслідок чого росіяни зазнали великих втрат.

Також спікер наголосив, що якщо росіяни намагалися проводити штурми малими групами, то зараз штурмові групи отримали взводну кількість особового складу, а іноді навіть ротну.

Відступ ЗСУ від Авдіївки — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Вчора українські захисники також відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичів, проте ЗСУ відбили штурми ворога.

А в самому окупованому місті росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" Авдіївки.