Наступление РФ продолжается — ВСУ отошли еще от двух сел вблизи Авдеевки

Бойцы ВСУ выходят из Авдеевки. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины из-за роста интенсивности российских штурмов провели тактическое отступление от сел Северное и Степное недалеко от Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона во вторник, 27 февраля.

ВСУ отошли еще от двух сел в Донецкой области

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степное", — сказал он.

Лиховий отметил, что в этих селах на двоих до войны вместе проживало до 100 жителей. При этом ожесточенные бои за Северное продолжались со вчерашнего вечера и ночью, в результате чего россияне понесли большие потери.

Также спикер подчеркнул, что если россияне пытались проводить штурмы малыми группами, то сейчас штурмовые группы получили взводное количество личного состава, а иногда даже ротное.

Отступление ВСУ от Авдеевки — последние новости

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Вчера украинские защитники также отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичев, однако ВСУ отразили штурмы врага.

А в самом оккупированном городе россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" Авдеевки.