Окупанти не припиняють наступ навколо Авдіївки — в ISW пояснили складну ситуацію

Зруйнована Авдіївка. Фото: Reuters

Російські загарбники не припиняють наступів поблизу Авдіївки, аби позбавити відпочинку українських військових та завадити їм створити оборонні рубежі. Наразі окупанти найбільше зосереджують свої атаки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького.

Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Чому окупанти атакують поблизу Авдіївки

Аналітики кажуть, що російські війська зберігають відносно високий темп наступальних операцій поблизу Авдіївки, аби завадити українським силам стати більш згуртованими та завадити створити оборонні рубежі.

Речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій 27 лютого заявив, що російські війська нещодавно збільшили чисельність своїх ударних груп на Таврійському напрямку з невеликих груп розміром до взводів і навіть роти.

Наразі російські війська зосереджують наступ на захід від Авдіївки в напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького, де українські війська зайняли безпосередні оборонні позиції, щоб прикрити свій відхід з міста та сприймати наступальні операції Росії. Однак наразі українські війська стабілізували свою оборону на лінії Тоненьке — Орлівка — Бердичі.

"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки", — вважають аналітики.

В ISW кажуть, що російські війська можуть захопити населені пункти безпосередньо на захід і північний захід від Авдіївки найближчими тижнями, але місцевість і водні об’єкти далі на захід від Авдіївки, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний рух просування ворожої армії.

"Цей складний рельєф, ймовірно, обмежить подальші тактичні досягнення Росії та дозволить українським силам створити підготовлені оборонні позиції, що, ймовірно, призведе до кінцевої кульмінації нинішніх наступальних зусиль Росії в цьому районі, принаймні доти, поки росіяни не посилять свої атакувальні елементи", — підсумували в Інституті вивчення війни.

Відступ ЗСУ від Авдіївки — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Вже 26 лютого українські захисники також відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичів, проте ЗСУ відбили штурми ворога.

Водночас Збройні сили України через зростання інтенсивності російських штурмів також провели тактичний відступ від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки.

Військові Третьої штурмової бригади кажуть, що місто та навколишні села перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але, попри це, бійці теж проводять контрнаступальні дії.

А в самій окупованій Авдіївці росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" міста.