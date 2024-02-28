У Третій штурмовій бригаді показали, як наздоганяють та нищать окупантів поблизу Авдіївки

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади наздогнали окупантів та влучним ударом знищили особовий склад та техніку. Таке бойове завдання українські військові виконували поблизу Авдіївки, де змушені працювати під сильними обстрілами ворога.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади 28 лютого та показала відповідне відео.

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"Як наздоганяємо і знищуємо окупантів на Авдіївському напрямку. Постійна робота в небі й кадри з FPV — працює Батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади", — кажуть військові.

Так, успішними влучаннями за допомогою ударних дронів наші захисники ліквідували:

чисельну піхоту противника,

техніку, зокрема МТ-ЛБ, і багі разом з окупантами на ходу.

Яка ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади розповіли, що місто та навколишні села біля Авдіївки перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але попри це бійці теж проводять контрнаступальні дії.

Аналітики ISW кажуть, що російські загарбники не припиняють наступів поблизу Авдіївки, аби позбавити відпочинку українських військових та завадити їм створити оборонні рубежі.

В самому окупованому місті росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" Авдіївки.