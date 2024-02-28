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В Третьей штурмовой бригаде показали, как догоняют и уничтожают оккупантов вблизи Авдеевки

28 февраля 2024 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Третьей штурмовой бригаде показали, как догоняют и уничтожают оккупантов вблизи Авдеевки
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады догнали оккупантов и точным ударом уничтожили личный состав и технику. Такую боевую задачу украинские военные выполняли вблизи Авдеевки, где вынуждены работать под сильными обстрелами врага.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады 28 февраля и показала соответствующее видео.

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"Как догоняем и уничтожаем оккупантов на Авдеевском направлении. Постоянная работа в небе и кадры с FPV — работает Батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады", — говорят военные.

Так, успешными попаданиями с помощью ударных дронов наши защитники ликвидировали:

  • многочисленную пехоту противника,
  • технику, в частности, МТ-ЛБ, и баги вместе с оккупантами на ходу.

Какая ситуация в Авдеевке

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады рассказали, что город и окрестные села возле Авдеевки находятся под постоянными штурмами и обстрелами, но, несмотря на это, бойцы тоже проводят контрнаступательные действия.

Аналитики ISW говорят, что российские захватчики не прекращают наступлений вблизи Авдеевки, чтобы лишить отдыха украинских военных и помешать им создать оборонительные рубежи.

В самом оккупированном городе россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" Авдеевки.

оружие
ВСУ
обстрелы
военная техника
дроны
война в Украине

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