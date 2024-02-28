Українські військові показали, як окупант здався в полон

Російський окупант, який здався в полон коптеру. Фото: скриншот

Українські військові десятої окремої гірсько-штурмової бригади — тактичного формування Сухопутних військ ЗСУ оперативного командування "Захід" показали, як російський окупант здався в полон коптеру. Вони скинули загарбнику записку з написом: "Хочешь жить — иди за птичкой".

Відео опублікувала бригада у Telegram у середу, 28 лютого.

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Окупант здався в полон коптеру

Українські військові зазначають, що росіяни бояться та хочуть жити.

"Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє що це не його війна. Україна поверне всі території", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади наздогнали окупантів та влучним ударом знищили особовий склад та техніку. Таке бойове завдання українські військові виконували поблизу Авдіївки, де змушені працювати під сильними обстрілами ворога.

Також за останні 24 години сталося 102 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 місцях скупчення ворожих сил, а Повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і чотири розвідувальні дрони.