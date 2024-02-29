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Ювелирная работа — в СБУ показали уничтожение российской техники FPV-дронами

29 февраля 2024 08:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ювелирная работа — в СБУ показали уничтожение российской техники FPV-дронами
Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спецподразделения Службы безопасности Украины успешно провели ряд точных операций. Они наносили удары по российским силам и их военной технике с использованием FPV-дронов, оборудованных тепловизорами. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 28 февраля.

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За период менее месяца были достигнуты следующие результаты:

  • 20 танков были уничтожены;
  • 46 боевых бронированных машин были выведены из строя;
  • 47 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня были разгромлены;
  • три зенитно-ракетных комплекса были уничтожены;
  • 16 объектов радиоэлектронной борьбы и разведки были уничтожены;
  • 265 единиц военного транспорта и 2 лодки были выведены из строя;
  • Система видеонаблюдения "Муром-М" была уничтожена;
  • 119 огневых позиций и укреплений противника были ликвидированы;
  • шесть складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов были уничтожены.

Также спецподразделение СБУ ликвидировало 431 оккупанта.

Напомним, бойцы пограничной службы регулярно ликвидируют позиции российских захватчиков. Недавно, военные ударили по укрытию с оккупантами ударными дронами.

Ранее пограничники-аэроразведчики уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов на Запорожском направлении. Военные использовали для этого прицельные дроны-камикадзе.

Тем временем бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

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