Ювелирная работа — в СБУ показали уничтожение российской техники FPV-дронами
Спецподразделения Службы безопасности Украины успешно провели ряд точных операций. Они наносили удары по российским силам и их военной технике с использованием FPV-дронов, оборудованных тепловизорами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 28 февраля.
Ликвидация российской военной техники
За период менее месяца были достигнуты следующие результаты:
- 20 танков были уничтожены;
- 46 боевых бронированных машин были выведены из строя;
- 47 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня были разгромлены;
- три зенитно-ракетных комплекса были уничтожены;
- 16 объектов радиоэлектронной борьбы и разведки были уничтожены;
- 265 единиц военного транспорта и 2 лодки были выведены из строя;
- Система видеонаблюдения "Муром-М" была уничтожена;
- 119 огневых позиций и укреплений противника были ликвидированы;
- шесть складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов были уничтожены.
Также спецподразделение СБУ ликвидировало 431 оккупанта.
Напомним, бойцы пограничной службы регулярно ликвидируют позиции российских захватчиков. Недавно, военные ударили по укрытию с оккупантами ударными дронами.
Ранее пограничники-аэроразведчики уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов на Запорожском направлении. Военные использовали для этого прицельные дроны-камикадзе.
Тем временем бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.
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