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Ликвидируют прямо в укрытиях — пограничники показали, как дроны бьют по оккупантам

28 февраля 2024 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ликвидируют прямо в укрытиях — пограничники показали, как дроны бьют по оккупантам
Ликвидация оккупантов в укрытиях. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бойцы пограничной службы регулярно ликвидируют позиции российских захватчиков. Недавно, военные ударили по укрытию с оккупантами ударными дронами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в среду, 28 февраля.

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"Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" бьют рашистов в их укрытии", — сообщили в ГПСУ.

На кадрах можно увидеть, как дрон летает над вражеским блиндажом, а затем раздается взрыв. После этого раздается еще несколько взрывов и, как результат, ликвидировано российских захватчиков. 

Напомним, пограничники-аэроразведчики уничтожили крупнокалиберный пулемет российских оккупантов на Запорожском направлении. Военные использовали для этого прицельные дроны-камикадзе.

Ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов ликвидировали оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

В Третьей штурмовой бригаде показали, как догнали и точным ударом уничтожили оккупантов и их технику. Боевая задача была выполнена возле Авдеевки.

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