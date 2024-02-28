Ліквідують прямо в укриттях — прикордонники показали, як дрони б'ють по окупантах
Бійці прикордонної служби регулярно ліквідують позиції російських загарбників. Нещодавно військові вдарили по укриттях з окупантами ударними дронами.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у середу, 28 лютого.
Ліквідація окупантів у укриттях
"Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" б'ють рашистів у їхньому укритті", — повідомили у ДПСУ.
На кадрах можна побачити, як дрон літає над ворожим бліндажем, а потім лунає вибух. Після цього лунає ще кілька вибухів і, як наслідок, ліквідовано російських загарбників.
Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.
Раніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у срібному лісі Луганської області.
У Третій штурмовій бригаді показали, як наздогнали і точним ударом знищили окупантів та їхню техніку. Бойове завдання було виконано біля Авдіївки.
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