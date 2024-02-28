Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Ліквідують прямо в укриттях — прикордонники показали, як дрони б'ють по окупантах arrow

Ліквідують прямо в укриттях — прикордонники показали, як дрони б'ють по окупантах

28 лютого 2024 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ліквідують прямо в укриттях — прикордонники показали, як дрони б'ють по окупантах
Ліквідація окупантів у укриттях. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці прикордонної служби регулярно ліквідують позиції російських загарбників. Нещодавно військові вдарили по укриттях з окупантами ударними дронами.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Ліквідація окупантів у укриттях

"Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" б'ють рашистів у їхньому укритті", — повідомили у ДПСУ.

На кадрах можна побачити, як дрон літає над ворожим бліндажем, а потім лунає вибух. Після цього лунає ще кілька вибухів і, як наслідок, ліквідовано російських загарбників.

Нагадаємо, прикордонники-аеророзвідники знищили великокаліберний кулемет російських окупантів на Запорізькому напрямку. Військові використовували для цього прицільні дрони-камікадзе.

Раніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів ліквідували окупантів у срібному лісі Луганської області.

У Третій штурмовій бригаді показали, як наздогнали і точним ударом знищили окупантів та їхню техніку. Бойове завдання було виконано біля Авдіївки.

відео
прикордонники
окупанти
ліквідація
війна в Україні
укриття

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів