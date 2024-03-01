ВСУ нанесли удар по вражескому комплексу "Панцирь-С1" на территории РФ

"Панцирь-С1". Фото: скриншот

Украинские военные совершили успешную атаку на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Его россияне разместили вблизи населенного пункта Головчино Белгородской области Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Уничтожен вражеский ракетно-зенитный комплекс "Панцирь-С1"

29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения украинскими воинами был поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

"После попадания ЗРПК был выведен из строя, а его экипаж понес санитарные потери, ранения получили два российских кафира", — сообщили разведчики.

В разведке рассказали, что "Панцирь-С1" предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Его стоимость составляет около $15 млн.

Известно, что российский населённый пункт Главчины находится на расстоянии около 10 км от границы с Украиной.

Населённый пункт Головчино. Фото: Google Maps

Ранее мы сообщали, что изначально полномасштабное вторжение России в Украину Главное управление разведки не прекращает проводить специальные операции против захватчиков. Некоторые из них изменили ход войны.

ГУР подтвердило, что Россия использует системы спутниковой связи Starlink на фронте. Анализ аудиоперехвата показывает, что интернет-доступ был организован посредством установки терминалов Starlink.