Дроны ликвидируют личный состав оккупантов — Азов показал работу под Кременной

Российский оккупант убегает от украинского дрона. Фото: скриншот с видео

Украинские военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали, как ликвидируют российских оккупантов под Кременной. Для этого они используют FPV-дроны.

Видео успешной работы дронов бригада опубликовала в Telegram в субботу, 2 марта.

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Успешная работа украинских FPV-дронов

"FPV-дроны роты ударных БпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ преследуют и ликвидируют личный состав оккупантов под Кременной", — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что все попытки вражеских целей уклониться или убежать от работы РУБпАК оказались напрасными.

Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Также Вооруженные силы Украины начали использовать против оккупантов наземные роботизированные системы. Эти дроны созданы на украинских производствах.