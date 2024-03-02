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Дроны ликвидируют личный состав оккупантов — Азов показал работу под Кременной

2 марта 2024 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дроны ликвидируют личный состав оккупантов — Азов показал работу под Кременной
Российский оккупант убегает от украинского дрона. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали, как ликвидируют российских оккупантов под Кременной. Для этого они используют FPV-дроны.

Видео успешной работы дронов бригада опубликовала в Telegram в субботу, 2 марта.

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Пост "Азова". Фото: скриншот

Успешная работа украинских FPV-дронов

"FPV-дроны роты ударных БпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ преследуют и ликвидируют личный состав оккупантов под Кременной", — говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что все попытки вражеских целей уклониться или убежать от работы РУБпАК оказались напрасными.

Напомним, в ночь на 2 марта силы противовоздушной обороны Украины сбили российский истребитель Су-34. Кроме того, было ликвидировано 14 "шахедов".

Также Вооруженные силы Украины начали использовать против оккупантов наземные роботизированные системы. Эти дроны созданы на украинских производствах.

война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты
полк "Азов"
дроны

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