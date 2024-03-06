"Азов" до сих пор не получает западную технику — Федосюк рассказала детали
Азов еще с 2015 года не может получать ту технику, которую получают другие бойцы. Все из-за американского законопроекта об ассигнованиях, в который внесен батальон "Азов".
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Почему "Азов" не получает западную военную помощь
Бригада специального назначения "Азов" еще не получает западное обеспечение, как его получают другие. Еще с 2015 года действует документ из США, не позволяющий "Азову" получать западную военную поддержку.
"Он называется Appropriation Bill (законопроект об ассигнованиях), туда в 2015 году внесли Azov Battalion (батальон "Азов"). Ежегодно за него происходит голосование. К сожалению, на тот момент государство в защиту не стало. А сегодня очень сложно вычеркнуть его оттуда", — рассказала Юлия Федосюк.
Однако Ассоциация семей защитников "Азовстали" с другими активистами и при сотрудничестве с МИДом Украины работают над этим.
"А пока так, к сожалению, часто наши бойцы не могут получать то, чего заслуживают. И это очень странно. Мы воюем украинским оружием или которое нам купили. Условного "леопарда", "бредли" или "хаймарса" в "Азове" нет", — сообщила заместитель председателя Ассоциации.
И это при том, что "Азов" воюет на одном из самых горячих участков фронта — в Донецкой области.
Напомним, украинские военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали, как ликвидируют российских оккупантов под Кременной с помощью FPV-дронов.
Полк "Азов" сейчас ищет специалистов в свои ряды. В их числе танкисты с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.
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