"Азов" до сих пор не получает западную технику — Федосюк рассказала детали

Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали". Фото: wikipedia

Азов еще с 2015 года не может получать ту технику, которую получают другие бойцы. Все из-за американского законопроекта об ассигнованиях, в который внесен батальон "Азов".

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала Юлия Федосюк, заместитель главы Ассоциации семей защитников "Азовстали".

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Бригада специального назначения "Азов" еще не получает западное обеспечение, как его получают другие. Еще с 2015 года действует документ из США, не позволяющий "Азову" получать западную военную поддержку.

"Он называется Appropriation Bill (законопроект об ассигнованиях), туда в 2015 году внесли Azov Battalion (батальон "Азов"). Ежегодно за него происходит голосование. К сожалению, на тот момент государство в защиту не стало. А сегодня очень сложно вычеркнуть его оттуда", — рассказала Юлия Федосюк.

Однако Ассоциация семей защитников "Азовстали" с другими активистами и при сотрудничестве с МИДом Украины работают над этим.

"А пока так, к сожалению, часто наши бойцы не могут получать то, чего заслуживают. И это очень странно. Мы воюем украинским оружием или которое нам купили. Условного "леопарда", "бредли" или "хаймарса" в "Азове" нет", — сообщила заместитель председателя Ассоциации.

И это при том, что "Азов" воюет на одном из самых горячих участков фронта — в Донецкой области.

Напомним, украинские военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии показали, как ликвидируют российских оккупантов под Кременной с помощью FPV-дронов.

Полк "Азов" сейчас ищет специалистов в свои ряды. В их числе танкисты с опытом управления гусеничной техникой (трактором, комбайном) и военной службы, а также готовностью к долгому пребыванию в закрытом пространстве.