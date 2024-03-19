Бельгія передасть Україні військову допомогу на суму 450 млн доларів — що увійде до пакету

Бронемашина, яку Бельгія планує передати Україні. Фото: Вікіпедія

Бельгія готує пакет військової допомоги для України на загальну суму 450 мільйонів доларів. До нього увійдуть 300 легких броньованих машин LMV і три кораблі-мінники.

Про це повідомляє видання Shephard Media.

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За даними видання, допомога стала частиною співпраці під назвою BELEUX, мета якою — підвищити військовий потенціал України. Її реалізують спільними зусиллями Бельгія та Нідерланди.

Перша — забезпечить військову підготовку, друга — проведе навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.

Зрештою, впродовж 2024 року Бельгія пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали американські бронетранспортери M1117, які увійшли у пакет допомоги від США ще на початку листопада 2022 року.

Додамо, 16 березня у ЄС оголосили про виділення мільярдної допомоги Україні.