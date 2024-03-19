Бельгия передаст Украине военную помощь на сумму 450 млн долларов — что войдет в пакет
Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на общую сумму в 450 миллионов долларов. В него войдут 300 легких бронированных машин LMV и три корабля-минника.
Об этом сообщает издание Shephard Media.
Военная помощь от Бельгии
По данным издания, помощь стала частью сотрудничества под названием BELEUX, цель которой — повысить военный потенциал Украины. Ее реализуют совместными усилиями Бельгия и Нидерланды.
Первая — обеспечит военную подготовку, вторая — проведет обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.
Наконец, в 2024 году Бельгия пообещала оказать Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро.
Напомним, Вооруженные силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года.
Добавим, 16 марта в ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине.
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