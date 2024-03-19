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Бельгия передаст Украине военную помощь на сумму 450 млн долларов — что войдет в пакет

19 марта 2024 11:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бельгия передаст Украине военную помощь на сумму 450 млн долларов — что войдет в пакет
Бронемашина, которую Бельгия планирует передать Украине. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на общую сумму в 450 миллионов долларов. В него войдут 300 легких бронированных машин LMV и три корабля-минника.

Об этом сообщает издание Shephard Media.

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По данным издания, помощь стала частью сотрудничества под названием BELEUX, цель которой — повысить военный потенциал Украины. Ее реализуют совместными усилиями Бельгия и Нидерланды.

Первая — обеспечит военную подготовку, вторая — проведет обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Наконец, в 2024 году Бельгия пообещала оказать Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили американские бронетранспортеры M1117, вошедшие в пакет помощи от США еще в начале ноября 2022 года.

Добавим, 16 марта в ЕС объявили о выделении миллиардной помощи Украине.

война
военная помощь
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Бельгия
военная техника
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