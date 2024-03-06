Болгарія відправляє Україні розконсервовану артилерію та бронетехніку
В Болгарії помітили транспортування самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика", які були зняті зі зберігання. Військова техніка болгарської армії, ймовірно, їде до України.
Про це повідомив болгарський фотограф Цветан Александров у своєму Facebook в середу, 6 березня.
Цветан Александров також показав знімки з великою кількістю бронеавтомобілів БРДМ-2.
Техніка може бути призначена для ЗСУ
Зазначається, що 122-мм артилерійські установки "Гвоздика" зберігалися в хороших умовах і не втратили своєї якості.
З іншого боку, бронеавтомобілі БРДМ-2 виглядають старими й, можливо, потребують ремонту. З них також демонтовано кулемети.
Цветан Александров сказав, що робив фотографії в місті Новий Іскир міської області Софії. Фотограф розповів, що військова техніка болгарської армії відправляється до України.
Інформація про САУ "Гвоздика" та БРДМ-2
Зазначимо, що САУ 2С1 "Гвоздика" випускалися в СРСР з 1971 року. Установку також виробляли за ліцензією в Польщі з 1971 року і в Болгарії з 1979 року.
Болгарська модифікація постачалася в радянську армію і мало чим відрізнялася від радянського зразка 2С1. Основним бойовим броньованим автомобілем розвідних військ БРДМ-2 став у 1962 році.
Озброєння зазвичай складається з 14,5-мм великокаліберного кулемета КПВТ зі спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ в баштовій установці.
В січні стало відомо, що основна частина зброї виробництва оборонно-промислового комплексу Болгарії йде в Україну.
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