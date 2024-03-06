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Болгарія відправляє Україні розконсервовану артилерію та бронетехніку

6 березня 2024 19:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Болгарія відправляє Україні розконсервовану артилерію та бронетехніку
Самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" в Болгарії. Фото: Цветан Александров
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Болгарії помітили транспортування самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика", які були зняті зі зберігання. Військова техніка болгарської армії, ймовірно, їде до України.

Про це повідомив болгарський фотограф Цветан Александров у своєму Facebook в середу, 6 березня.

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Цветан Александров також показав знімки з великою кількістю бронеавтомобілів БРДМ-2.

Техніка може бути призначена для ЗСУ

Зазначається, що 122-мм артилерійські установки "Гвоздика" зберігалися в хороших умовах і не втратили своєї якості.

З іншого боку, бронеавтомобілі БРДМ-2 виглядають старими й, можливо, потребують ремонту. З них також демонтовано кулемети.

Цветан Александров сказав, що робив фотографії в місті Новий Іскир міської області Софії. Фотограф розповів, що військова техніка болгарської армії відправляється до України.

Самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика» в Болгарії. Фото: Цветан Александров
Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика" в Болгарії. Фото: Цветан Александров

Інформація про САУ "Гвоздика" та БРДМ-2

Зазначимо, що САУ 2С1 "Гвоздика" випускалися в СРСР з 1971 року. Установку також виробляли за ліцензією в Польщі з 1971 року і в Болгарії з 1979 року.

Болгарська модифікація постачалася в радянську армію і мало чим відрізнялася від радянського зразка 2С1. Основним бойовим броньованим автомобілем розвідних військ БРДМ-2 став у 1962 році.

Бронемашини БРДМ-2 в Болгарії. Фото: Цветан Александров
Бронемашини БРДМ-2 в Болгарії. Фото: Цветан Александров

Озброєння зазвичай складається з 14,5-мм великокаліберного кулемета КПВТ зі спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ в баштовій установці.

В січні стало відомо, що основна частина зброї виробництва оборонно-промислового комплексу Болгарії йде в Україну.

Нагадаємо, що у Канаді вирішують, як безпечно доставити снаряди CRV7 Україні.

Раніше стало відомо, що Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України

війна
військова допомога
Україна
військова техніка
Болгарія

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