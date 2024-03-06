Болгария отправляет Украине расконсервированную артиллерию и бронетехнику

Самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" в Болгарии. Фото: Цветан Александров

В Болгарии заметили транспортировку самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", снятых с хранения. Военная техника болгарской армии, вероятно, едет в Украину.

Об этом сообщил фотограф Цветан Александров в своем Facebook в среду, 6 марта.

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Техника может быть предназначена для ВСУ

Отмечается, что 122-мм артиллерийские установки Гвоздика хранились в хороших условиях и не потеряли своего качества.

С другой стороны, бронеавтомобили БРДМ-2 выглядят старыми и, возможно, нуждаются в ремонте. Из них также демонтированы пулеметы.

Цветан Александров сказал, что делал фотографии в городе Новый Искир городской области Софии. Фотограф рассказал, что военная техника болгарской армии отправляется в Украину.

Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" в Болгарии. Фото: Цветан Александров

Информация о САУ "Гвоздика" и БРДМ-2

Отметим, что САУ 2С1 "Гвоздика" выпускалось в СССР с 1971 года. Установка также производилась по лицензии в Польше с 1971 года и в Болгарии с 1979 года.

Болгарская модификация поставлялась в советскую армию и практически не отличалась от советского образца 2С1. Основным боевым бронированным автомобилем разведывательных войск БРДМ-2 стал в 1962 году.

Бронемашина БРДМ-2 в Болгарии. Фото: Цветан Александров

Вооружение обычно состоит из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ в башенной установке.

В январе стало известно, что основная часть оружия производства военно-промышленного комплекса Болгарии уходит в Украину.

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